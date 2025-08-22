Минздрав опроверг слухи о скором изменении правил медосвидетельствования: когда на самом деле вступит в силу новый закон

С 1 марта 2027 года в России изменится порядок организации медицинского освидетельствования водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения РФ.
«Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ О внесении изменений в федеральный закон О безопасности дорожного движения и статью 10 ФЗ О персональных данных, вступят в силу с 1 марта 2027 года», — говорится в сообщении.
При этом в ведомств отметили, что с 1 сентября никаких изменений в процесс медосвидетельствования водителей или форму справки вводиться не будет.
Накануне сообщалось, что в России обновили список болезней, с которыми с 1 сентября сесть за руль будет нельзя. В него вошли психические расстройства и болезнь глаз. В перечень вошли общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
Ранее сайт KP.RU писал, что с 1 августа в России медицинские справки после прохождения водительской медкомиссии выдают в новой форме. Вместо бумажного варианта документа водители теперь получают электронный. Представители Народного фронта сразу заявили о плюсах нововведения — подделать такой вид справки будет невозможно.
Кроме того, общественники попросили министра внутренних дел Владимира Колокольцева запретить вождение автомобиля для лиц старше 70 лет по медицинским показаниям. Сослались они на статистику МВД, согласно которой в семи из десяти ДТП виновниками происшествий становятся именно пожилые водители. И подобный запрет существенно обезопасил бы дорожное движение в стране.
Ранее Госавтоинспекция РФ в очередной раз призвала Минздрав составить список лекарств, после приема которых нельзя садиться за руль. Сотрудники даже выдвигают кардинальную меру — прописывать на упаковках препаратов соответствующую информацию, чтобы люди понимали, какие лекарства они принимают.