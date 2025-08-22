Минздрав опроверг слухи о скором изменении правил медосвидетельствования: когда на самом деле вступит в силу новый закон

Накануне сообщалось, что в России обновили список болезней, с которыми с 1 сентября сесть за руль будет нельзя. В него вошли психические расстройства и болезнь глаз. В перечень вошли общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.