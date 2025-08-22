76% жителей Иркутской области уверены в быстром трудоустройстве осенью 2025

Жители Иркутской области стали увереннее смотреть на перспективы трудоустройства осенью 2025 года. Согласно опросу hh.ru, 76% местных соискателей убеждены, что легко найдут работу в ближайшие три месяца. Это на 11% больше, чем в начале года.
— При этом 17% опрошенных все еще сомневаются в успехе — но и этот показатель улучшился за полгода на 10%. Наиболее тревожными оказались специалисты из ИТ-сферы: каждый третий айтишник не уверен, что найдет работу с хорошей зарплатой. К неуверенным также присоединились маркетологи, работники искусства и закупщики, — рассказывают в пресс-службе hh.ru.
Среди сибирских регионов самыми оптимистичными стали жители Алтайского края, а больше всего переживают о поиске работы в Томской области.
