Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телёнок разгуливал один по улицам Новосибирска, чем удивил сибиряков

Животное проделало путь от Южно-Чемского жилмассива до Краснообска. Очевидцы были крайне удивлены его выносливостью.

Животное проделало путь от Южно-Чемского жилмассива до Краснообска. Очевидцы были крайне удивлены его выносливостью.

В Кировском районе Новосибирска 21 августа произошел необычный случай: теленок по кличке «Гаврюша» самовольно отправился гулять по Южно-Чемскому жилмассиву. Путешествие животного завершилось в Краснообске, вызвав изумление у местных.

О данном инциденте стало известно благодаря подписчикам группы АСТ-54. Они выразили опасения относительно безопасности теленка, беспокоясь, что он может попасть под машину.

Выяснилось, что Гаврюша — большой любитель приключений и активно изучает окрестности поселка. Жители с интересом наблюдают за его самостоятельными прогулками, поражаясь отваге молодого бычка.

Примечательно, что теленок привлекает к себе внимание громким мычанием, которое разносится по улицам Краснообска.