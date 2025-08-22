Телёнок разгуливал один по улицам Новосибирска, чем удивил сибиряков

Животное проделало путь от Южно-Чемского жилмассива до Краснообска. Очевидцы были крайне удивлены его выносливостью.
В Кировском районе Новосибирска 21 августа произошел необычный случай: теленок по кличке «Гаврюша» самовольно отправился гулять по Южно-Чемскому жилмассиву. Путешествие животного завершилось в Краснообске, вызвав изумление у местных.
О данном инциденте стало известно благодаря подписчикам группы АСТ-54. Они выразили опасения относительно безопасности теленка, беспокоясь, что он может попасть под машину.
Выяснилось, что Гаврюша — большой любитель приключений и активно изучает окрестности поселка. Жители с интересом наблюдают за его самостоятельными прогулками, поражаясь отваге молодого бычка.
Примечательно, что теленок привлекает к себе внимание громким мычанием, которое разносится по улицам Краснообска.