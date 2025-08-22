Дожди ожидаются в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь. На юго-востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман. Днем ожидается сильная жара в Алматинской области, области Жетісу +35», — говорится в сообщении.