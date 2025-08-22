Дожди ожидаются в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь. На юго-востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман. Днем ожидается сильная жара в Алматинской области, области Жетісу +35», — говорится в сообщении.
В Алматинской области, на юге, востоке области Жетісу, на востоке области Ұлытау, на юго-западе, северо-востоке Мангыстауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
«В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +20+22.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +31+33.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +34+36.
В Акмолинской области гроза. Днем +18+23, ночью +8+13.
В области Улытау без осадков. Днем +25+30, ночью +11+16.
В Карагандинской области утром и днем на западе, севере и востоке временами гроза. Днем +19+24, ночью +10+15.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +28+33, ночью +12+17.
В Атырауской области ночью на востоке и юге гроза. Днем +28+33, ночью +17+22.
В Мангистауской области на западе и северо-востоке гроза. Днем +32+37, ночью +18+23.
В Актюбинской области на юге и востоке гроза. Днем +23+28, ночью +10+15.
В Костанайской области днем на севере и востоке гроза. Днем +20+25, ночью +10+15.
В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге гроза. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Павлодарской области гроза. Днем +20+25, ночью +13+18.
В области Абай ночью на западе, севере и в центре, днем на севере, востоке и в центре гроза. Днем +28+33, ночью +13+18.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Кызылординской области утром и днем на западе и в центре гроза.
В Туркестанской области без осадков. Днем +32+37, ночью +18+23.
В Жамбылской области тоже без осадков. Днем +29+34, ночью +16+21.
В Алматинской области осадков тоже не ожидается. Днем +30+35, ночью +17+22.
В области Жетысу днем в горах гроза. Днем +30+35, ночью +12+17.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.