В Роспотребнадзоре сказали, кто в зоне риска гонконгского и свиного гриппа

В зоне риска гонконгского и свиного гриппа находятся дети и беременные женщины, а также люди с сопутствующими заболеваниями. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов заявлял, что гонконгский и свиной грипп ожидаются в РФ в новом эпидсезоне.
«Опасным всегда является появление нового вируса, к которому у людей еще не выработался иммунитет. Именно такие штаммы являлись и являются причиной тяжелых эпидемий и пандемий. Но имеющаяся на данный момент информация не позволяет делать выводы о появлении каких-либо новых “страшных” вирусов. Но не надо забывать, что даже “обычный” грипп может быть очень опасен в группах риска по тяжелому течению заболевания и возможным осложнениям: у маленьких детей, пожилых людей, беременных, пациентов с сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания и другими)», — сказал собеседник издания.
До этого заместитель президента РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявлял, что вакцина от птичьего гриппа, который переносится в том числе кошками, обновляется каждый год в соответствии с рекомендациями ВОЗ.