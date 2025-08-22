В Роспотребнадзоре сказали, кто в зоне риска гонконгского и свиного гриппа

«Опасным всегда является появление нового вируса, к которому у людей еще не выработался иммунитет. Именно такие штаммы являлись и являются причиной тяжелых эпидемий и пандемий. Но имеющаяся на данный момент информация не позволяет делать выводы о появлении каких-либо новых “страшных” вирусов. Но не надо забывать, что даже “обычный” грипп может быть очень опасен в группах риска по тяжелому течению заболевания и возможным осложнениям: у маленьких детей, пожилых людей, беременных, пациентов с сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания и другими)», — сказал собеседник издания.