В Перми мужчина осужден за покушение на убийство малолетней

Суд вынес обвинительный приговор жителю Перми. Мужчина признан виновным в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что в феврале фигурант, будучи пьян, зайдя вместе с девочкой 2017 года рождения в кабину лифта, без каких-либо причин и явного повода с силой схватил и сдавил шею потерпевшей обеими руками. Остановили его очевидцы.
На время следствия пермяка поместили под стражу.
Суд приговорил виновного к 9 годам в колонии строгого режима.