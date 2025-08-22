В Перми мужчина осужден за покушение на убийство малолетней

Следствие установило, что в феврале фигурант, будучи пьян, зайдя вместе с девочкой 2017 года рождения в кабину лифта, без каких-либо причин и явного повода с силой схватил и сдавил шею потерпевшей обеими руками. Остановили его очевидцы.