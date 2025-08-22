В Роспотребнадзоре разработали тест на определение 25 респираторных вирусов

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что в конце осени — начале зимы возможен рост заболеваемости новыми штаммами COVID-19. Ожидается, что всплески традиционных респираторных вирусов и гриппа (штаммы H1N1 и H3N2) произойдут с октября по декабрь, при этом следующий подъем возможен только весной 2026 года. В качестве профилактики Поздняков рекомендовал сделать прививку от гриппа в сентябре или начале октября, избегать мест скопления людей, использовать маски и соблюдать гигиену, передает «Ридус».