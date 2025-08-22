Ричмонд
В Роспотребнадзоре разработали тест на определение 25 респираторных вирусов

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора создал новый тест для одновременного определения 25 респираторных вирусов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Новый тест поможет определить, каким именно вирусом из 25 возможных заболел человек, благодаря лишь одному мазку.

«Новость буквально этой недели — новый тест, который разработал и зарегистрировал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволяет распознать любой из 25 респираторных вирусов, которыми мог заразиться человек», — рассказала Попова в интервью ТАСС. По ее словам, благодаря одному мазку теперь можно определить, какой это вирус: грипп, парагрипп, риновирус или что-то иное.

Производство теста стартовало в июле на площадках ведомства. В ближайшее время новую систему планируют внедрить в работу российских лабораторий.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что в конце осени — начале зимы возможен рост заболеваемости новыми штаммами COVID-19. Ожидается, что всплески традиционных респираторных вирусов и гриппа (штаммы H1N1 и H3N2) произойдут с октября по декабрь, при этом следующий подъем возможен только весной 2026 года. В качестве профилактики Поздняков рекомендовал сделать прививку от гриппа в сентябре или начале октября, избегать мест скопления людей, использовать маски и соблюдать гигиену, передает «Ридус».