В Омске «засекреченный» КамАЗ засыпает колодцы строительным мусором

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором заявляется, что в канализационный колодец на 30-й Северной был выброшен строительный мусор из КамАЗа. Как заявляет анонимный автор, люди из подъехавшего грузового автомобиля замазали номера с двух сторон, открыли колодец и засыпали его мусором.
К посту прилагается видеозапись, на которой виден КамАЗ с замазанным грязью номером 55 региона, а также процесс ссыпания мусора с обломками кирпичей в открытый люк. Причем в процессе вода из колодца поднялась над поверхностью.
Но на этом история, похоже, не закончилась. В еще одном посте в том же паблике заявляется, что тот же КамАЗ был замечен у другого колодца — по улице Нахимова. Причем и там он якобы засыпал канализационный колодец, но доказательств этому не представлено. Однако автор заявляет, что теперь там работают специалисты водоканала. В приложенной видеозаписи видно, что работает экскаватор.
Добавим, официальных комментариев по инциденту пока нет.