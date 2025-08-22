Владельца судна в Красноярском крае оштрафовали на 200 тысяч рублей за нелегальные перевозки туристов по Енисею

Предприниматель из Красноярского края привлечен к ответственности за организацию незаконных экскурсий по Енисею.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае этого года компания предлагала платные туры на судне на воздушной подушке («хивусе») без соответствующей лицензии.
Маршрут прогулок включал перевозку отдыхающих по направлению Красноярск — Удачный — пещера Еленева — Овсянка — Красноярск. Подобная деятельность требует обязательного лицензирования, которое у владельца судна отсутствовало.
По результатам проверки предприниматель был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 200 тысяч рублей. Кроме того, транспортный прокурор направил в суд иск о запрете осуществления незаконной коммерческой деятельности до получения разрешительных документов.
Надзорное ведомство держит рассмотрение данного вопроса на особом контроле.