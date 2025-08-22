Рогов: поражен цех сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье

По заводу «Мотор Сич» в Запорожье, находящемуся под контролем киевских властей, был нанесён ракетный удар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, по предприятию, которое, как утверждается, переоборудовали для военных нужд, было нанесено не менее четырёх ударов. Существенные разрушения зафиксированы в цехе по ремонту и сборке авиационных двигателей, используемых для военных вертолётов, тяжёлых беспилотников и лёгкой авиации.
Рогов подчеркнул, что в результате атаки уничтожена значительная часть готовой продукции, а также запасы запчастей и комплектующих. По его мнению, это может негативно сказаться на обороноспособности и наступательных возможностях украинских войск.
Ранее силы Минобороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на территорию Волгоградской области. Предварительно известно, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.