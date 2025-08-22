Politico: площадь лесных пожаров в ЕС достигла миллиона гектаров

Площадь лесных пожаров в ЕС впервые превысила рекордный рубеж в один миллион гектаров. Как сообщает Politico со ссылкой на данные EFFIS, таких показателей не фиксировали с момента начала учета в 2006 году.
С начала года площадь лесных пожаров в ЕС, по данным EFFIS, достигла 1,016 млн гектаров, что больше территории всего Кипра.
Предыдущий антирекорд был установлен в 2017 году, когда огонь охватил почти 988 тысяч гектаров леса.
При этом большая часть ущерба — почти две трети — пришлась на период после 5 августа. По данным EFFIS, на эту дату было зафиксировано выгорание 380 тысяч гектаров. Основными очагами возгораний стал Пиренейский полуостров.
Испания пострадала сильнее всего в абсолютных цифрах, потеряв более 400 тыс. гектар. Однако относительный ущерб для Португалии оказался существеннее: при меньшей площади там выгорело свыше 270 тыс. гектар, что составляет 3% от всей территории государства.
Ранее стало известно, что по состоянию на 22 августа в Республике Саха продолжают полыхать 11 лесных пожаров на общей площади 2267 гектаров.