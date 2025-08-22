Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: площадь лесных пожаров в ЕС достигла миллиона гектаров

Испания больше всех в ЕС пострадала от лесных пожаров на миллион гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Площадь лесных пожаров в ЕС впервые превысила рекордный рубеж в один миллион гектаров. Как сообщает Politico со ссылкой на данные EFFIS, таких показателей не фиксировали с момента начала учета в 2006 году.

С начала года площадь лесных пожаров в ЕС, по данным EFFIS, достигла 1,016 млн гектаров, что больше территории всего Кипра.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2017 году, когда огонь охватил почти 988 тысяч гектаров леса.

При этом большая часть ущерба — почти две трети — пришлась на период после 5 августа. По данным EFFIS, на эту дату было зафиксировано выгорание 380 тысяч гектаров. Основными очагами возгораний стал Пиренейский полуостров.

Испания пострадала сильнее всего в абсолютных цифрах, потеряв более 400 тыс. гектар. Однако относительный ущерб для Португалии оказался существеннее: при меньшей площади там выгорело свыше 270 тыс. гектар, что составляет 3% от всей территории государства.

Ранее стало известно, что по состоянию на 22 августа в Республике Саха продолжают полыхать 11 лесных пожаров на общей площади 2267 гектаров.