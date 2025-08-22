На месте старой Николаевки появится новый район: выкуплено уже 564 дома

Как сообщает департамент градостроительства мэрии, только за последние два месяца было подписано 111 таких договоров.
Расселение территории, предназначенной под масштабную застройку, продолжается. Для решения спорных вопросов, связанных с размерами компенсаций, регулярно проводятся встречи рабочей группы с жителями. Прием граждан организован еженедельно по средам, запись осуществляется по телефону 222−34−99.
Инвестор, ответственный за проект, уже приступил к активной расчистке площадки — на данный момент демонтировано более 110 приобретенных домов. Строительство нового современного района планируется в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Либкнехта — Ленина.
Отмечается, что в 2023 году процесс выкупа сопровождался конфликтными ситуациями из-за недовольства собственников размерами предлагаемых компенсаций. После вмешательства городских властей механизм расселения был скорректирован, и теперь каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.