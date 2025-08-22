Ричмонд
На месте старой Николаевки появится новый район: выкуплено уже 564 дома

В рамках подготовки к комплексному развитию территорий (КРТ) в историческом районе Николаевка заключено 564 соглашения о выкупе частных домовладений.

Как сообщает департамент градостроительства мэрии, только за последние два месяца было подписано 111 таких договоров.

Расселение территории, предназначенной под масштабную застройку, продолжается. Для решения спорных вопросов, связанных с размерами компенсаций, регулярно проводятся встречи рабочей группы с жителями. Прием граждан организован еженедельно по средам, запись осуществляется по телефону 222−34−99.

Инвестор, ответственный за проект, уже приступил к активной расчистке площадки — на данный момент демонтировано более 110 приобретенных домов. Строительство нового современного района планируется в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Либкнехта — Ленина.

Отмечается, что в 2023 году процесс выкупа сопровождался конфликтными ситуациями из-за недовольства собственников размерами предлагаемых компенсаций. После вмешательства городских властей механизм расселения был скорректирован, и теперь каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.