На месте старой Николаевки появится новый район: выкуплено уже 564 дома

Отмечается, что в 2023 году процесс выкупа сопровождался конфликтными ситуациями из-за недовольства собственников размерами предлагаемых компенсаций. После вмешательства городских властей механизм расселения был скорректирован, и теперь каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.