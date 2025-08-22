Житель Кургана похитил у омского военнослужащего более 1 млн рублей

Прокуратура Саргатского района требует вернуть похищенные у военнослужащего более 1,1 млн рублей. Денежные средства были обманным путем похищены у жителя Саргатского района в апреле 2024 года. Подробности дела рассказали в прокуратуре Омской области.
По данным ведомства, мужчина стал жертвой телефонного обмана. Неизвестные убедили его перевести свои сбережения на якобы «безопасный» счет. После проведения проверки правоохранительные органы установили, что деньги поступили на счета жителей Курганской области.
В связи с этим прокуратура направила исковые заявления в Кетовский районный суд и Курганский городской суд с требованием взыскать с подозреваемых сумму неосновательного обогащения в пользу потерпевшего. В настоящий момент иски находятся на рассмотрении.
Прокуратура Омской области напоминает о необходимости соблюдать осторожность при работе с финансовыми операциями. Не доверяйте мошенникам, которые пытаются у вас выманить денежные средства.