В Роспотребнадзоре назвали симптомы гонконгского и свиного гриппа

«У гриппа есть характерные симптомы: болезнь начинается внезапно, отмечается высокая температура, сильная интоксикация, мышечные боли и другое. При этом катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей выражены умеренно. Но для того, чтобы уверенно поставить диагноз “ГРИПП”, одних симптомов мало. Необходимо лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), определяющее конкретный возбудитель респираторной инфекции, в том числе и вирусы гриппа. С помощью комплексной диагностики возможно спрогнозировать и тяжесть заболевания, и вероятность осложнений. Да и лечение гриппа и других респираторных инфекций различается. Этиотропная противовирусная терапия разработана только для гриппа, а для остальных ОРВИ терапевтические схемы совсем другие», — сказал собеседник издания.