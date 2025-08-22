В Роспотребнадзоре назвали симптомы гонконгского и свиного гриппа

Характерными симптомами гонконгского и свиного гриппа являются высокая температура, мышечные боли и сильная интоксикация. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов заявлял, что гонконгский и свиной грипп ожидаются в РФ в новом эпидсезоне.
«У гриппа есть характерные симптомы: болезнь начинается внезапно, отмечается высокая температура, сильная интоксикация, мышечные боли и другое. При этом катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей выражены умеренно. Но для того, чтобы уверенно поставить диагноз “ГРИПП”, одних симптомов мало. Необходимо лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), определяющее конкретный возбудитель респираторной инфекции, в том числе и вирусы гриппа. С помощью комплексной диагностики возможно спрогнозировать и тяжесть заболевания, и вероятность осложнений. Да и лечение гриппа и других респираторных инфекций различается. Этиотропная противовирусная терапия разработана только для гриппа, а для остальных ОРВИ терапевтические схемы совсем другие», — сказал собеседник издания.
До этого академик, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявлял, что перескок вирусов на человека от самых разных видов животных многократно происходил в ходе эволюции живых организмов.