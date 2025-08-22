Дандыкин сравнил первую женщину-капитана атомного ледокола с Терешковой

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru сравнил первую в мире женщину-капитана атомного ледокола Марину Старовойтову с первой-женщиной космонавтом Валентиной Терешковой.
Старовойтова, по словам Дандыкина, прошла долгий путь подготовки, сдала экзамены и заслужила авторитет у экипажа перед назначением на должность.
«Такое назначение — довольно редкий случай, но не единственный. Вспомнить, например, космонавта Валентину Терешкову. Я уже не говорю о подвигах женщин во время Второй мировой войны и всех последующих конфликтов, я сам наблюдал, как они работали медиками и не только. У нас есть женщины-летчики, женщины-командиры экипажей. Я уж и не говорю о пилотажницах наших, которые известны во всем мире», — сказал он.
Напомним, Старовойтова более 20 лет работает в море, из них 6 лет — на атомном флоте. Дома во время командировок ее ждут муж и ребенок.
