Врач Чернышова назвала симптомы сахарного диабета 2 типа, как у Киркорова

«При сахарном диабете второго типа инсулина много, но он не активируется, клетки его не видят. Это называется инсулинорезистентностью или невосприимчивостью клеток к гормону инсулина. Это состояние длительное время остается бессимптомным и выявляется, как правило, случайно. То есть нет таких специфических признаков, чтобы человек сразу у себя заподозрил. Как правило, это просто хроническая усталость, слабость, какое-то плохое самочувствие, какие-то, в общем-то, неясные жалобы», — сказала Чернышова.