Врач Чернышова назвала симптомы сахарного диабета 2 типа, как у Киркорова

Сахарный диабет второго типа может долгое время никак не проявлять себя, люди чаще всего жалуются на хроническую усталость и слабость, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
Ранее СМИ сообщили, что у Филиппа Киркорова якобы диагностировали диабет второго типа. Заболевание у него заподозрили весной, когда после ожогов на концерте с фейерверками у него долго не заживали раны, утверждают Telegram-каналы. Представитель Киркорова на вопрос aif.ru о том, действительно ли у Киркорова выявили диабет второго типа, не ответила.
«При сахарном диабете второго типа инсулина много, но он не активируется, клетки его не видят. Это называется инсулинорезистентностью или невосприимчивостью клеток к гормону инсулина. Это состояние длительное время остается бессимптомным и выявляется, как правило, случайно. То есть нет таких специфических признаков, чтобы человек сразу у себя заподозрил. Как правило, это просто хроническая усталость, слабость, какое-то плохое самочувствие, какие-то, в общем-то, неясные жалобы», — сказала Чернышова.
Врач объяснила, что выявить преддиабет или диабет второго типа можно, сдав анализ крови.