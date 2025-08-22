25 сентября или 14 октября: Когда в Новосибирске выпадал первый снег?

Каждый год — это разный день. Бывает, что покров происходит в середине первого месяца осени, а бывает и в середине второго.
В 2018 и 2019 годах снег выпал 14 и 18 октября — почти как обычно времена.
Но уже в 2020 году зима ускорилась, и снег пошел 29 сентября.
В 2021 году — 6 сентября.
В 2022 году — 28 сентября.
В 2023 году — 23 октября.
В 2024 году — 25 сентября.
Графиком первого снега делится НГС.
А как же 2025 год? Синоптики пока не дают точных прогнозов, но, судя по тенденции последних лет, можно ожидать, что первый снег в Новосибирске снова удивит своей непредсказуемостью. Возможно, он придет раньше обычного, как в 2020 или 2021 году, или же заставит себя ждать до конца октября, как это было в 2023-м. Одно можно сказать наверняка: каждый год первый снег в Новосибирске — это маленькое событие, которое напоминает о приближении настоящей зимы и дарит горожанам новые впечатления.