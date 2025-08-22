25 сентября или 14 октября: Когда в Новосибирске выпадал первый снег?

А как же 2025 год? Синоптики пока не дают точных прогнозов, но, судя по тенденции последних лет, можно ожидать, что первый снег в Новосибирске снова удивит своей непредсказуемостью. Возможно, он придет раньше обычного, как в 2020 или 2021 году, или же заставит себя ждать до конца октября, как это было в 2023-м. Одно можно сказать наверняка: каждый год первый снег в Новосибирске — это маленькое событие, которое напоминает о приближении настоящей зимы и дарит горожанам новые впечатления.