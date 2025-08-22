Ричмонд
Крымский мост — что с очередями утром в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Более двух часов приходится ждать проезда по Крымскому мосту автомобилистам, направляющимся в сторону Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 6 утра со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 693 транспортных средства. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

