Пермякам предлагают высказаться о благоустройстве экотропы в долине Мулянки

Пермяки могут выбрать, какие элементы благоустройства парка сделают его комфортным для отдыха. Среди вопросов — какие виды озеленения использовать, каким должно быть покрытие для пешеходных дорожек, нужны ли информационные указатели, арт-объекты, мобильные туалеты, следует ли обустроить площадку для выгула собак.