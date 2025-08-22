Ричмонд
Пермякам предлагают высказаться о благоустройстве экотропы в долине Мулянки

В этом году планируется разработать концепцию благоустройства экологического парка в долине реки Мулянки. Для этого проводится социологический опрос.

Пермяки могут выбрать, какие элементы благоустройства парка сделают его комфортным для отдыха. Среди вопросов — какие виды озеленения использовать, каким должно быть покрытие для пешеходных дорожек, нужны ли информационные указатели, арт-объекты, мобильные туалеты, следует ли обустроить площадку для выгула собак.

Проголосовать можно до 3 сентября на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».