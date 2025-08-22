Shaman признался, что хотел бы записать дуэт с Кадышевой

Ранее Shaman рассказал, что был удивлен, когда его выбрали представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится через в Москве. Он признался, что осознает всю ответственность, и поэтому рассматривает конкурс не как соревнование, а как праздник творчества и культурного разнообразия. Певец также заявил, что в песню «Прямо по сердцу», которую он исполнит на конкурсе, заложена идея универсального посыла на всех языках участников «Интервидения», передает издание Super.ru.