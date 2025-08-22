Мать отбила сына у семиметрового крокодила в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина спасла своего сына из пасти гигантского крокодила.
Хищник длиной семь метров атаковал мальчика, купавшегося в дренажной канаве, и утащил его под воду. Услышав крики, 35-летняя Майя Деви бросилась на помощь и начала бить рептилию железным прутом, пока та не отпустила ребенка.
— Мой ребенок был в пасти крокодила. Я прыгнула, не думая о своей жизни, и била крокодила снова и снова, — рассказала мать.
Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с травмами, его состояние стабильно. Власти предупредили местных жителей об опасности купания в сезон дождей, когда крокодилы особенно активны, передает Deccan Herald.
До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Мужчину госпитализировали с травмами. Тело ребенка не нашли.
Ранее житель Зимбабве Виндаси Млейа поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшей два года назад во время рыбалки на реке Замбези. По словам Млейа, крокодил внезапно атаковал его, когда он ловил рыбу, несмотря на то, что неподалеку находилось стадо слонов. Мужчина пытался убежать, но хищник настиг его.