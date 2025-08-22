В Красноярске запустили тоннелепроходческий щит для строительства нового участка метро

В краевой столице начался ключевой этап строительства подземки — стартовала проходка тоннеля метрополитена на участке от площади Революции до железнодорожного вокзала.
Работы ведет тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Анастасия».
Протяженность нового подземного пути составит 1,3 километра. Уже через месяц к «Анастасии» присоединится второй щит — «Ирина», который начнет прокладку параллельного тоннеля для организации полноценного двустороннего движения поездов.
Строительство метро в Красноярске является одним из наиболее значимых инфраструктурных проектов, реализуемых в городе. Ранее рассказывали, что подрядчик строительства красноярского метро оспаривает иск на 38 млн рублей.