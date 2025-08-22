Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске запустили тоннелепроходческий щит для строительства нового участка метро

В краевой столице начался ключевой этап строительства подземки — стартовала проходка тоннеля метрополитена на участке от площади Революции до железнодорожного вокзала.

В краевой столице начался ключевой этап строительства подземки — стартовала проходка тоннеля метрополитена на участке от площади Революции до железнодорожного вокзала.

Работы ведет тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Анастасия».

Протяженность нового подземного пути составит 1,3 километра. Уже через месяц к «Анастасии» присоединится второй щит — «Ирина», который начнет прокладку параллельного тоннеля для организации полноценного двустороннего движения поездов.

Строительство метро в Красноярске является одним из наиболее значимых инфраструктурных проектов, реализуемых в городе. Ранее рассказывали, что подрядчик строительства красноярского метро оспаривает иск на 38 млн рублей.