Добровольская сказала о народном ритуале с яблоками для быстрого замужества

Есть поверья, согласно которым девушке необходимо использовать яблоки и мед, чтобы быстрее выйти замуж. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказала фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
«В последнее время я слышу очень много загадочных вещей и с медом, и с яблоками. Поверья являются очень продуктивным жанром, которые очень хорошо придумываются. Например, о том, что надо натереть туфли яблоком, а потом намазать их медом. Тогда девушка выйдет замуж. При этом в народной традиции я этого не встречала», — сказала собеседница издания.
Ранее Добровольская сообщала aif.ru, что есть поверья, согласно которым на свадьбе кормили яблоками, чтобы было больше детей.
До этого она также говорила, что есть поверье, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки и другие плоды, так как умершие родственники не получат их на том свете.