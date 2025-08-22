Ричмонд
Эксперт Савельев оценил перестройку «Авангарда» в межсезонье

Хоккейный обозреватель Сергей Савельев оценил старт омского «Авангарда» и обратил внимание на то, насколько быстро американский новичок Эндрю Потуральски впишется в требования главного тренера Ги Буше.

Источник: ХК "Авангард"

После первой игры «Авангарда» в межсезонье хоккейный эксперт Сергей Савельев отметил, что омский клуб заметно обновил состав, а игровые принципы Буше всем понятны. Главная интрига, по его словам, — скорость адаптации Потуральски к КХЛ и «авангардовскому» хоккею: в АХЛ форвард брал мастерством и особенно выделялся в большинстве, тогда как в игре «пять на пять» у «ястребов» традиционно ценится активный прессинг. При этом опыт работы в центре нападения может помочь новичку закрыть вопросы по скорости.

Эксперт также напомнил, что летние матчи — время смотреть индивидуальную готовность и то, как команды меняются относительно прошлого сезона. В качестве примера он привёл «Торпедо», которое стало действовать жёстче и чаще идти в силовую борьбу, хотя у ряда клубов по-прежнему есть вопросы к прессингу и игре без шайбы в нейтральной зоне.