Эксперт Савельев оценил перестройку «Авангарда» в межсезонье

После первой игры «Авангарда» в межсезонье хоккейный эксперт Сергей Савельев отметил, что омский клуб заметно обновил состав, а игровые принципы Буше всем понятны. Главная интрига, по его словам, — скорость адаптации Потуральски к КХЛ и «авангардовскому» хоккею: в АХЛ форвард брал мастерством и особенно выделялся в большинстве, тогда как в игре «пять на пять» у «ястребов» традиционно ценится активный прессинг. При этом опыт работы в центре нападения может помочь новичку закрыть вопросы по скорости.