Дандыкин: ВС РФ сбивают безэкипажные катера ВСУ дронами, спасая бойцов

«Украинские безэкипажные катера сбивают комплексно: воздушными дронами, а также с вертолетов, самолетов и кораблей. Но сейчас их вооружают противовоздушными комплексами, поэтому упор идет на работу российских безэкипажных катеров и воздушных дронов. Они спокойно отрабатывают задачу. Это самый оптимальный вариант, поскольку позволяет не рисковать жизнями экипажей самолетов и вертолетов», — отметил эксперт.