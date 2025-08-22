Ричмонд
Дандыкин: ВС РФ сбивают безэкипажные катера ВСУ дронами, спасая бойцов

По словам военного эксперта, российские военные комплексно сбивают украинские безэкипажные катера.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные чаще всего уничтожают безэкипажные катера ВСУ с помощью дронов, поскольку этот способ наиболее безопасен для самих бойцов, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Украинские безэкипажные катера сбивают комплексно: воздушными дронами, а также с вертолетов, самолетов и кораблей. Но сейчас их вооружают противовоздушными комплексами, поэтому упор идет на работу российских безэкипажных катеров и воздушных дронов. Они спокойно отрабатывают задачу. Это самый оптимальный вариант, поскольку позволяет не рисковать жизнями экипажей самолетов и вертолетов», — отметил эксперт.

Напомним, Минобороны РФ опубликовало видео, на котором зафиксировано пресечение попытки ВСУ провести диверсионную операцию у берегов Крыма.

На кадрах видно украинский десантный катер, который попадает в прицел разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala. Судно поразили на расстоянии 72 километров от побережья Крыма.

Ранее Дандыкин рассказал, что новый фрегат «Амелько» способен потопить даже авианосец США.