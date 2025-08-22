«Мастер и Маргарита» стал одним из самых успешных российских фильмов за рубежом

Фильм «Мастер и Маргарита» показывают в Европе и Латинской Америке.
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрал 1,5 миллиона евро в зарубежном прокате за первый квартал 2025 года. Об этом сообщил продюсер картины Игорь Толстунов.
«По абсолютной величине сборы, наверное, не очень велики. За первый квартал 2025 года фильм собрал около 1,5 млн евро», — заявил Толстунов на фестивале «Короче». Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что показы идут сразу на 80 площадках, в том числе во Франции, Германии, Италии.
Также картина демонстрируется в Латинской Америке и Африке. На англоязычных рынках фильм не выходит из-за отсутствия соответствующих прав. Продюсер отметил, что успешный старт «Мастера и Маргариты» стал значимым событием для российского кинематографа, поскольку подобные арт-прокаты способствуют продвижению отечественного кино за рубежом.
Фильм основан на одноименном романе Михаила Булгакова. Премьера состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Картина признана лучшей на премии «Ника» и выпущена в международный прокат.
Ранее сообщалось, что «Мастер и Маргарита» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в первом полугодии 2025 года, собрав 1,26 миллиона долларов и обогнав все отечественные кинорелизы за пределами СНГ. Картина Михаила Локшина, покинувшего Россию после начала спецоперации, также достигла значительных результатов в российском прокате, где ее сборы превысили 2,3 миллиарда рублей.