«Мастер и Маргарита» стал одним из самых успешных российских фильмов за рубежом

Ранее сообщалось, что «Мастер и Маргарита» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в первом полугодии 2025 года, собрав 1,26 миллиона долларов и обогнав все отечественные кинорелизы за пределами СНГ. Картина Михаила Локшина, покинувшего Россию после начала спецоперации, также достигла значительных результатов в российском прокате, где ее сборы превысили 2,3 миллиарда рублей.