Легкие морозы спрогнозировали в Магаданской области: когда ждать похолодания

Вильфанд сообщил о заморозках до −6 градусов в Магаданской области.

Источник: Комсомольская правда

По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Магаданской области ожидаются слабые морозы, температура может опуститься до −6°C.

«И вот уже мы говорим о заморозках: в Магаданской области, я бы сказал, что это не заморозки, а легкие морозы. Там прогнозируется температура до минус 6», — сказал Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Как отметил Вильфанд, хотя отрицательные температуры пока и не стали устойчивым трендом, их частота будет постепенно увеличиваться.

Также он сообщил, что в ближайшие дни на Урале и по всей Сибири будет теплее обычного, а в регионах Центральной и Северо-Западной России — холоднее нормы.

Ранее о погодных условиях в столице рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его прогнозу, в Москву и по область пришла сентябрьская погода, из-за чего в регионе ожидаются дожди и заметное похолодание.