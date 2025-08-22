Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев ждет жаркий уик-энд: столбики термометров поднимутся до +28°C

Жителей Красноярска в предстоящие выходные ждет аномально теплая для конца августа погода.

Жителей Красноярска в предстоящие выходные ждет аномально теплая для конца августа погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха превысит климатическую норму, достигнув отметки в +28°C.

В пятницу, 23 августа, столбики термометров покажут +23…+25°C. Осадков не ожидается, облачность будет переменной.

Пик жары придется на субботу: температура поднимется до +26…+28°C при ясном небе и полном отсутствии осадков. Ветер восточный, слабый.

В воскресенье погода начнет меняться: возможны переменная облачность, небольшой дождь и похолодание до +20…+26°C. Ветер усилится и сменит направление на юго-западное.

Метеорологи предупреждают, что эта теплая погода станет последним подарком уходящего лета. Уже на следующей неделе в Красноярск придет заметное похолодание: дневная температура не будет превышать +22°C, а большую часть недели пройдут небольшие дожди.