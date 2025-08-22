В затопленном посёлке Омской области появится фонтан с подсветкой

Одним из новых объектов станет световой фонтан. Власти объявили тендер на его установку — заявки принимаются до 29 августа. Начальная цена контракта составляет 9,1 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, фонтан будет включать девять струй пенного типа. Их можно будет настраивать для создания разных визуальных эффектов. В проект также входит монтаж системы подачи и перелива воды, трубопроводы, фильтрация, а также водосборные лотки. Подсветка обеспечит плавную смену цветов, а струи будут выходить прямо из покрытия, создавая эффект «воды из-под земли».
Завершить установку подрядчик должен до конца 2025 года.
Напомним, в Таврическом по-прежнему действует режим ЧС. Из-за дождей и высокого уровня грунтовых вод в посёлке остаются подтопленными дома и участки.