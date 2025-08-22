Хоценко и Шелест поздравили омичей с Днём Государственного флага России

Сегодня, 22 августа, отмечают День государственного флага России. Белый, синий и красный цвета напоминают нам о гордости за Родину и о силе её народа. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона с праздником.
«В День флага желаю всем нам, чтобы гордо развевающийся российский триколор всегда оставался символом величия нашей страны и вёл народ России к Победе! С праздником!» — написал он в своём телеграм-канале.
Мэр Омска Сергей Шелест также поздравил жителей с праздником. Он сообщил, что центром праздничных мероприятий станет Омская крепость.