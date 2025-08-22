Три полосы в сторону Толмачёво на Станционной в Новосибирске перекрыл тягач

Три полосы в сторону аэропорта Толмачёво на Станционной перекрыл тягач. Водитель тягача с прицепом, разворачиваясь на Станционной, зацепил седан. ДТП затормозило движение в сторону аэропорта. На месте работают сотрудники ГИБДД, оценивая ущерб и организуя реверсивное движение. Ожидается, что пробка будет рассасываться в течение часа.