Три полосы в сторону Толмачёво на Станционной в Новосибирске перекрыл тягач

Три полосы в сторону аэропорта Толмачёво на Станционной перекрыл тягач. Водитель тягача с прицепом, разворачиваясь на Станционной, зацепил седан. ДТП затормозило движение в сторону аэропорта. На месте работают сотрудники ГИБДД, оценивая ущерб и организуя реверсивное движение. Ожидается, что пробка будет рассасываться в течение часа.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, однако оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель седана, по всей видимости, оказался в крайне неприятной ситуации, оказавшись заблокированным на одной из ключевых магистралей, ведущих к воздушным воротам города.