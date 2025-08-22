Губернатор Пермского края обсудил развитие туризма в Кунгуре

Представители старейшего гончарного производства Урала — завода «Кунгурская керамика» — поделились опытом развития туристического кластера на базе действующего предприятия. Как рассказала заместитель директора Наталья Куреева, интерес туристов к экскурсиям стал стимулом для развития этого направления. Сейчас гости не только наблюдают за процессом создания глиняных изделий, но и могут сами попробовать гончарное дело на мастер-классах. Предприятие оборудовано гардеробом на 100 человек, удобными санузлами, а в будущем здесь появятся кафе и выставочный зал. В 2024 году завод принял 6,2 тыс. гостей, а только за первое полугодие 2025 года — уже 5,5 тыс. В 2027 году предприятие отметит 180-летие гончарного промысла в Кунгуре. Празднование планируется в формате большого фестиваля керамики.