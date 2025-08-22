Губернатор Пермского края обсудил развитие туризма в Кунгуре

Во время рабочей поездки в Кунгурский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с ремесленниками и представителями туристической сферы. В центре обсуждения — текущее состояние туризма в регионе и планы по его развитию.
Глава региона отметил, что Кунгур — один из самых популярных у туристов городов Пермского края. Он подчеркнул важность сохранения культурных достопримечательностей, в том числе Гостиного двора на Соборной площади. Это здание XIX века нуждается в реставрации — на работы уже выделено финансирование, подготовлена проектная документация. По словам Махонина, после восстановления здание может стать площадкой для семейных мастерских, где местные мастера смогут проводить мастер-классы и продавать изделия ручной работы.
Представители старейшего гончарного производства Урала — завода «Кунгурская керамика» — поделились опытом развития туристического кластера на базе действующего предприятия. Как рассказала заместитель директора Наталья Куреева, интерес туристов к экскурсиям стал стимулом для развития этого направления. Сейчас гости не только наблюдают за процессом создания глиняных изделий, но и могут сами попробовать гончарное дело на мастер-классах. Предприятие оборудовано гардеробом на 100 человек, удобными санузлами, а в будущем здесь появятся кафе и выставочный зал. В 2024 году завод принял 6,2 тыс. гостей, а только за первое полугодие 2025 года — уже 5,5 тыс. В 2027 году предприятие отметит 180-летие гончарного промысла в Кунгуре. Празднование планируется в формате большого фестиваля керамики.
В ходе круглого стола также поднималась тема сохранения исторического облика города. Народный мастер Галина Вязова, известная своими печатными пряниками, сравнила Кунгур с «Уральским Суздалем». Она предложила сохранить старинные особняки, некоторые из которых признаны ветхими и готовятся к сносу. Вязова считает, что их можно восстановить за счёт средств предпринимателей и взять в аренду под творческие пространства. Она подчеркнула, что утрата этих зданий может лишить город его уникальной атмосферы, привлекающей туристов.
Галина Теклюк, руководитель турфирмы «КуМИР», рассказала о туристическом маршруте «НеобыЧайные истории земли Пермской». Этот маршрут, признанный национальным, является частью «Великого чайного пути» и проходит через Кунгурский округ. С 2022 года его посетили более 2 тысяч человек, а сейчас маршрут адаптируют для туристов с ограниченными возможностями.
Особое внимание было уделено Кунгурской ледяной пещере. Махонин сообщил, что приоритетом является ее сохранение. Напомним, право пользования недрами у прежнего оператора было досрочно прекращено, и пещера фактически возвращена в госсобственность. В дальнейшем доходы от экскурсий будут направляться на развитие туризма в округе. Также рассматривается возможность открыть для посещения другие пещеры региона, включая Большую Мечкинскую.
В завершение встречи губернатор поблагодарил президента Федерации воздухоплавания Пермского края Андрея Вертипрахова за возрождение фестиваля «Небесная ярмарка». В июле 2025 года мероприятие собрало 6,5 тыс. зрителей, а еще 50 тыс. следили за трансляцией онлайн. В состязаниях приняли участие 13 пилотов из разных регионов России, а сам фестиваль получил высокие оценки зрителей.