Транспортная прокуратура обжаловала ввод терминала аэропорта Иркутска

Ведомство обратилось в Верховный суд РФ с кассационной жалобой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с кассационной жалобой на решение о вводе в эксплуатацию нового терминала прилета в иркутском аэропорту. Согласно данным судебной картотеки, изначально жалоба была подана в начале июля 2025 года, но ее вернули. Позже, 1 августа, суд запросил материалы дела, что свидетельствует о принятии жалобы к рассмотрению.

Ранее арбитражные суды уже рассматривали спор о правовом статусе модульного пассажирского павильона. Прокуратура настаивала, что объект является капитальным и требует полноценного разрешения на строительство и экспертизы.

