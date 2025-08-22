Транспортная прокуратура обжаловала ввод терминала аэропорта Иркутска

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с кассационной жалобой на решение о вводе в эксплуатацию нового терминала прилета в иркутском аэропорту. Согласно данным судебной картотеки, изначально жалоба была подана в начале июля 2025 года, но ее вернули. Позже, 1 августа, суд запросил материалы дела, что свидетельствует о принятии жалобы к рассмотрению.