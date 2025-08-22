В Роспотребнадзоре назвали самое надежное средство от гонконгского гриппа

«Основной стратегией борьбы с гриппом является вакцинация, защищающая от инфицирования вирусами гриппа и, соответственно, от осложнений самой инфекции. Штаммы A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 и A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) входят в состав вакцин сезона 2025/2026. Для выработки защитных антител после вакцинации и, соответственно, формирования полноценной иммунной защиты требуется 2−4 недели. Поэтому, чтобы к началу возможного подъема заболеваемости человек был защищен, самым оптимальным временем для проведения вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь)», — сказал собеседник издания.