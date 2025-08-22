В Роспотребнадзоре назвали самое надежное средство от гонконгского гриппа

Предостеречь себя от заболевания гонконгским или свиным гриппом можно с помощью ванкцинации. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов заявлял, что гонконгский и свиной грипп ожидаются в РФ в новом эпидсезоне.
«Основной стратегией борьбы с гриппом является вакцинация, защищающая от инфицирования вирусами гриппа и, соответственно, от осложнений самой инфекции. Штаммы A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 и A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) входят в состав вакцин сезона 2025/2026. Для выработки защитных антител после вакцинации и, соответственно, формирования полноценной иммунной защиты требуется 2−4 недели. Поэтому, чтобы к началу возможного подъема заболеваемости человек был защищен, самым оптимальным временем для проведения вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь)», — сказал собеседник издания.
До этого академик, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявлял, что перескок вирусов на человека от самых разных видов животных многократно происходил в ходе эволюции живых организмов.