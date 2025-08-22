ОАК запатентовала новый самолет для конкуренции с Boeing

Согласно документу, российский самолет на три процента экономичнее американского по непосредственным эксплуатационным расходам и на шесть процентов — по прямым. По расходам на кресло-километр ШФДМС-600 демонстрирует преимущество в 11−13 процентов по сравнению с В787−9 в части непосредственных эксплуатационных затрат и в 15−17 процентов в отношении прямых эксплуатационных расходов.