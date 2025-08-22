ОАК запатентовала новый самолет для конкуренции с Boeing

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Согласно данным РИА Новости, изучивших патент, новинка сравнивается с Boeing 787−9 «Дримлайнер», но имеет перед ним ключевое преимущество — более низкие эксплуатационные расходы.
Согласно документу, российский самолет на три процента экономичнее американского по непосредственным эксплуатационным расходам и на шесть процентов — по прямым. По расходам на кресло-километр ШФДМС-600 демонстрирует преимущество в 11−13 процентов по сравнению с В787−9 в части непосредственных эксплуатационных затрат и в 15−17 процентов в отношении прямых эксплуатационных расходов.
Лайнер сможет перевозить до 281 пассажира на расстояния до 13 600 км. Также в перспективе планируется разработка версий на 240 и 320 мест. Патентная заявка была подана в конце декабря 2024 года. Как ранее заявляли в правительстве, реализация проекта ожидается после 2030 года, передает РИА Новости.
В июне объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Министерству обороны РФ очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++, изготовленных по гособоронзаказу.