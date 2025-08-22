«Ростех» шокировал Запад темпами работы: Потолок «оборонки» РФ очень высокий

Еще год назад на Западе забили тревогу — Россия сильно опережает США и НАТО в производстве боеприпасов, ракет и танков, несмотря на то, что ее оборонный бюджет на 2023 год составляет всего 100 миллиардов долларов, а ВВП — 2 триллиона долларов.