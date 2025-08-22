«Ростех» шокировал Запад темпами работы: Потолок «оборонки» РФ очень высокий

Всего за первые шесть месяцев 2025 года госкорпорация «Ростех» поставил в Вооруженные силы России 65 процентов от годового плана особенно востребованного вооружения. Запад такими темпами российской «оборонки» шокирован. Об этом РИА Новости заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением — за первые полгода поставили в войска 65% от годового плана. Запад в шоке от наших темпов», — сказал Чемезов.
При этом, глава корпорации подчеркнул, что оборонная отрасль работает далеко не на максимуме, производя оружие и военную технику.
«Потолок у нашей оборонки еще очень высокий, не переживайте», — заверил Чемезов, заверив, что в стране произведут столько оружия, сколько потребуется.
Еще год назад на Западе забили тревогу — Россия сильно опережает США и НАТО в производстве боеприпасов, ракет и танков, несмотря на то, что ее оборонный бюджет на 2023 год составляет всего 100 миллиардов долларов, а ВВП — 2 триллиона долларов.
Позже еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс пожаловался, что несмотря на санкционное давление Запада, российские оборонные предприятия за три месяца может произвести вооружения больше, чем весь оборонный сектор Европы.