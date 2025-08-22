Ричмонд
Генерал Попов: началась охота на истребители F-16 после атаки ВСУ на Курск

По словам Попова, у ВСУ осталось не больше шести истребителей F-16.

Источник: Аргументы и факты

Атакой на Курскую область ВСУ подставили оставшиеся шесть истребителей F-16 под удар, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия атаковала населенные пункты в Курской области с помощью пары истребителей F-16. Они сбросили управляемые авиационные бомбы в районе Теткино.

Генерал, комментируя возможный ответ на атаку ВСУ, сказал, что бить нужно не по украинским аэродромам (хотя это тоже важно), а по самим истребителям, поскольку их на вооружении у украинской армии осталось не так много.

«Нужно охотиться за конкретным самолетом. При обнаружении F-16 в полете нужно сразу его “достать”, чтобы уничтожить наверняка. У них осталось не больше 5−6 таких истребителей. Если ВС РФ собьют еще один-два, то им останется совсем ничего. Сбить истребители можно, например, с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300», — отметил эксперт.

Попов добавил, что истребители могли запустить с аэродромов на удаленных от границы частях Украины.

Ранее генерал Попов назвал места, откуда могли взлететь истребители F-16, атаковавшие Курск.