Стало известно, что могут использовать США в рамках гарантий безопасности для Украины

Соединенные Штаты прорабатывают различные варианты обеспечения воздушной поддержки Украины в рамках будущих гарантий безопасности. По данным источников, приоритет отдается применению беспилотников, а самолетов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно источникам, на прошедшей неделе в ходе обсуждений военных опций авиационная поддержка стала одной из ключевых тем. Несмотря на наличие определенных опасений в администрации президента США Дональда Трампа относительно отправки пилотируемых миссий в воздушное пространство Украины, идея применения беспилотников встретила значительно большую поддержку.
Кроме этого, в качестве компромиссного решения изучается возможность проведения американскими пилотами наблюдательных полетов над украинской территорией. Данная мера позволит получать высококачественные разведданные с передовой без привлечения истребителей США к патрулированию воздушного пространства.
