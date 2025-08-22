Ричмонд
Стало известно, что могут использовать США в рамках гарантий безопасности для Украины

CNN: США могут использовать дроны в рамках гарантий безопасности для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты прорабатывают различные варианты обеспечения воздушной поддержки Украины в рамках будущих гарантий безопасности. По данным источников, приоритет отдается применению беспилотников, а самолетов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно источникам, на прошедшей неделе в ходе обсуждений военных опций авиационная поддержка стала одной из ключевых тем. Несмотря на наличие определенных опасений в администрации президента США Дональда Трампа относительно отправки пилотируемых миссий в воздушное пространство Украины, идея применения беспилотников встретила значительно большую поддержку.

Кроме этого, в качестве компромиссного решения изучается возможность проведения американскими пилотами наблюдательных полетов над украинской территорией. Данная мера позволит получать высококачественные разведданные с передовой без привлечения истребителей США к патрулированию воздушного пространства.

Ранее обозреватель KP.RU Евгений Умеренков объяснил значение «гарантий безопасности» Украины для Западе.

