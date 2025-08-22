Слишком холодное лето: россияне стали есть меньше овощей

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что в сентябре в России ожидается снижение цен на овощи. К середине месяца цена на сладкий перец, баклажаны и кабачки может упасть на 25−35%, картофель и лук — на 20−25%. Капуста, свекла и морковь подешевеют на 10−15%, виноград — на 25−45%, груши — на 25−30%, арбузы и дыни — на 20−25%, яблоки — на 15−20%. Снижение цен связано с активным поступлением отечественной продукции на рынок и желанием продавцов быстрее реализовать товар, передает VSE42.RU.