Слишком холодное лето: россияне стали есть меньше овощей

Продажи баклажанов и кабачков в России резко снизились на 16% и 10,5% соответственно.
В России с июля 2024 по июнь 2025 года резко снизились розничные продажи картофеля, баклажанов и кабачков. Согласно отраслевому отчету, объем продаж свежих овощей сократился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, что связано с подорожанием продукции, сокращением предложения и холодным летом.
«Дополнительной мерой, влияющей на потребление овощей, могут быть погодные колебания. В холодную погоду граждане выбирают более “плотную” пищу», — говорится в материале «Коммерсанта».
По данным газеты, наиболее заметно снизились продажи баклажанов (минус 16% к прошлому году), кабачков (минус 10,5%) и картофеля (минус 6,4%). Продажи томатов и огурцов также сократились на 18% и 17% соответственно. Средний чек на помидоры и огурцы вырос на 10%.
Также в ряде регионов подорожал картофель в два-четыре раза. Объем рынка картофеля в натуральном выражении уменьшился на 15,2% из-за падения сбора урожая, а импорт баклажанов сократился на 25%. На фоне этих изменений продажи мяса выросли на 3,2%.
Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что в сентябре в России ожидается снижение цен на овощи. К середине месяца цена на сладкий перец, баклажаны и кабачки может упасть на 25−35%, картофель и лук — на 20−25%. Капуста, свекла и морковь подешевеют на 10−15%, виноград — на 25−45%, груши — на 25−30%, арбузы и дыни — на 20−25%, яблоки — на 15−20%. Снижение цен связано с активным поступлением отечественной продукции на рынок и желанием продавцов быстрее реализовать товар, передает VSE42.RU.