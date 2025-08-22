Изъятие дисциплины «Логика» из учебного плана школ является наиболее долгосрочной катастрофой, инициированной Никитой Хрущевым. Такое мнение в беседе с изданием «Взгляд» высказал публицист, представитель думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
Современным учащимся, по его убеждению, крайне недостает подобного предмета. Логика предоставляет инструментарий для упорядочивания и систематизации разнородных знаний, позволяя воспринимать их не как хаотичное нагромождение разобщенных фактов.
Эта дисциплина занимает первостепенное место среди дисциплин, формирующих целостное мировоззрение. Подчеркну, что ее устранили из обязательной программы как раз в хрущевскую эпоху. Вероятно, это наиболее пагубная и продолжительная по последствиям из всех допущенных тогда ошибок, заявил Вассерман.
Изучение логики было вменено в обязанность советских школ в 1947 году. Данное решение приняли на высшем государственном уровне при личном участии Иосифа Сталина.
Предмет преподавался еженедельно по одному академическому часу в течение последнего года обучения. Программа предполагала освоение ключевых форм мыслительного процесса: понятий, суждений и умозаключений, с акцентом на структуру категорического силлогизма. Курс был призван развивать аналитические навыки, необходимые для работы со сложными материалами, включая научно-технические тексты.
Упразднение предмета произошло в 1955 году, в период нахождения у власти Никиты Хрущева. Логику, наравне с иными теоретическими курсами, сочли лишенной сиюминутной практической пользы для подготовки кадров, требуемых народному хозяйству.
