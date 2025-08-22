Ричмонд
Уровень сейсмичности на Камчатке остается экстремально высоким

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Источник: Аргументы и факты

У восточного побережья Камчатки в пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземный толчок зафиксирован 22 августа 2025 года в 00:52 UTC (03:52 мск, 12:52 по местному времени).

Его эпицентр находился в акватории Тихого океана примерно в 229 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составила 44,4 километра.

По оценкам специалистов, уровень сейсмической активности на камчатском участке зоны субдукции по-прежнему остается критически высоким. Это связано с последствиями мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля 2025 года (30 июля по камчатскому времени). Тогда была зафиксирована длительная афтершоковая серия, интенсивность которой постепенно снижается, но продолжает ощущаться в населенных пунктах Камчатки силой до 3−4 баллов.

Крупнейшим афтершоком последней недели стало землетрясение 21 августа 2025 года с магнитудой 5,8, зарегистрированное в 11:21 UTC (14:21 мск). Сейсмологи ведут непрерывное наблюдение за обстановкой. На территории региона сохраняется режим ЧС, введённый после катастрофического толчка конца июля.

Ранее у побережья северных Курил в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 4,9.