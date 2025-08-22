Уровень сейсмичности на Камчатке остается экстремально высоким

По оценкам специалистов, уровень сейсмической активности на камчатском участке зоны субдукции по-прежнему остается критически высоким. Это связано с последствиями мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля 2025 года (30 июля по камчатскому времени). Тогда была зафиксирована длительная афтершоковая серия, интенсивность которой постепенно снижается, но продолжает ощущаться в населенных пунктах Камчатки силой до 3−4 баллов.