«Не просто праздник, а культурный код»: новое туристическое направление в Китай из Владивостока

О нестандартном направлении для отдыха рассказал изданию «ФедералПресс» руководитель telegram-канала о Китае visitchina.ru Константин Ягодин. Новые впечатления можно получить уже в аэропорту Силин-Хото — поездка в отель на лошади. Туристов встречают с кумысом и народными песнями.
Туристические лагеря разбросаны по всему региону. Лагеря состоят из юрт — от пары сооружений до целых временных деревень. В понравившемся лагере можно остаться на ночь, снять юрту, заказать национальный ужин в кафе или ресторанчике и поучаствовать в традиционных активностях: верховой езде на лошади или верблюде, стрельбе из лука, запуске воздушного змея, а по вечерам гостей по традиции собирают у костра, вокруг которого водят хороводы с песнями. Есть аренда традиционных монгольских костюмов для фотосессий, организация сплавов по горным рекам, экскурсии по природным достопримечательностям и другие развлечения.
Можно попасть на национальный фестиваль Наадам в Селинхоте — праздник воинской доблести и кочевой культуры, объединяющий монгольские общины по всему миру. Он проходит в июле — августе. Обязательная программа Наадама — это скачки, стрельба из лука и борьба в традиционных костюмах. (Полное название праздника — «Эрийн гурван наадам», что означает «Три игры мужей»). Кроме традиционных соревнований, в рамках фестиваля проводятся мастер-классы, ярмарки, концерты горлового пения (хоомей) и народные танцы.
«Это не просто праздник, а культурный код монголов. Арена на 50 тысяч человек, колонны танцоров, певцов, выступления, парад. Подъем флага под живое исполнение гимна, военные с шагом, от которого земля дрожит. Потом — конница. Более 2 тысяч всадников, даже пожарные и полиция на лошадях», — рассказывает Константин Ягодин.
Ранее сообщалось, что в Китай и Монголию станет проще путешествовать на личном автомобиле. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил о проработке подключения РФ к новой системе международного ОСАГО. Присоединение к так называемой «Синей карте» сейчас прорабатывается с Китаем и Монголией.