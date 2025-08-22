«Не просто праздник, а культурный код»: новое туристическое направление в Китай из Владивостока

Туристические лагеря разбросаны по всему региону. Лагеря состоят из юрт — от пары сооружений до целых временных деревень. В понравившемся лагере можно остаться на ночь, снять юрту, заказать национальный ужин в кафе или ресторанчике и поучаствовать в традиционных активностях: верховой езде на лошади или верблюде, стрельбе из лука, запуске воздушного змея, а по вечерам гостей по традиции собирают у костра, вокруг которого водят хороводы с песнями. Есть аренда традиционных монгольских костюмов для фотосессий, организация сплавов по горным рекам, экскурсии по природным достопримечательностям и другие развлечения.