Атакует внезапно: эксперты сказали, чем в РФ опасен новый гонконгский грипп

В России в этом году ожидается новый штамм гонконгского гриппа, который до этого в стране не встречался. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал aif.ru, кто в зоне риска и как предостеречь себя от нового вируса гриппа.
С таким штаммом гонконгского гриппа РФ столкнется впервые.
В России в этом году ожидается свиной и гонконгский грипп, причем, последний будет нового штамма, который до этого в стране не встречался, заявил aif.ru Лебедев. По его словам, гонконгский грипп, вызванный штаммом А (H3N2), получил свое название во время пандемии гриппа 1968−1969 годов, жертвой которой стали почти миллион человек. С тех пор этот «потомки» этого вируса продолжают распространяться среди людей, вызывая сезонные эпидемические вспышки.
«В этом сезоне ожидается циркуляция очередного антигенного варианта гонконгского штамма -A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2). С этим штаммом вируса гриппа А (H3N2) мы встречаемся впервые, но абсолютно новым его назвать нельзя — он является “близким родственником” прошлогоднего A/Thailand/8/2022 (H3N2), на “смену” которого он и пришел», — сказал собеседник издания.
При этом эксперт отметил, что новыми мутациями вирус не обладает — это возбудитель обычного сезонного гриппа. Кроме того, Лебедев сообщил, что в предстоящем сезоне также ожидается свиной грипп. Однако он уже встречался в России.
«За прошедшие годы вирус свиного гриппа в своих циркулирующих вариантах подрастерял былую агрессивность и мало чем отличается от “обычного” сезонного гриппа», — подчеркнул Лебедев.
Кто может быть в зоне риска.
В зоне риска гонконгского и свиного гриппа находятся дети, пожилые люди, беременные женщины, а также люди с сопутствующими заболеваниями, к примеру, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания и другими, рассказал aif.ru Лебедев. При этом эксперт отметил, что даже обычный вирус гриппа может быть очень опасен.
Также он добавил, что всегда опасным является появление нового вируса, к которому у людей еще не выработался иммунитет. Именно такие штаммы являются причиной тяжелых эпидемий и пандемий.
«Но имеющаяся на данный момент информация не позволяет делать выводы о появлении каких-либо новых “страшных” вирусов», — сказал он.
Какие симптомы вызывает гонконгский грипп.
Характерными симптомами гонконгского и свиного гриппа являются высокая температура, мышечные боли, сильная интоксикация, рассказал aif.ru Лебедев. Он также подчеркнул, что болезнь начинается внезапно. При этом «катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей выражены умеренно».
Эксперт добавил, что для того, чтобы поставить диагноз «грипп», одних симптомов недостаточно. Для этого необходимо лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). С помощью диагностики можно спрогнозировать тяжесть заболевания и вероятность осложнений.
«Этиотропная противовирусная терапия разработана только для гриппа, а для остальных ОРВИ терапевтические схемы совсем другие», — отметил Лебедев.
Самое главное средство от гонконгского гриппа.
Предостеречь себя от заболевания гонконгским или свиным гриппом можно с помощью вакцинации, сообщил в разговоре с aif.ru Лебедев. Причем, она также помогает и от осложнений самой инфекции. По его словам, соответствующие штаммы гриппа входят в состав вакцин сезона 2025/2026.
«Для выработки защитных антител после вакцинации и, соответственно, формирования полноценной иммунной защиты требуется 2−4 недели», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы к началу возможного подъема заболеваемости человек был защищен, самым оптимальным временем для проведения вакцинации является сентябрь-октябрь.