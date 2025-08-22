Атакует внезапно: эксперты сказали, чем в РФ опасен новый гонконгский грипп

В России в этом году ожидается свиной и гонконгский грипп, причем, последний будет нового штамма, который до этого в стране не встречался, заявил aif.ru Лебедев. По его словам, гонконгский грипп, вызванный штаммом А (H3N2), получил свое название во время пандемии гриппа 1968−1969 годов, жертвой которой стали почти миллион человек. С тех пор этот «потомки» этого вируса продолжают распространяться среди людей, вызывая сезонные эпидемические вспышки.