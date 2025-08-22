В Прикамье конфисковали Audi у нарушительницы ПДД

Сотрудники ДПС остановили Audi под управлением фигурантки на ул. Ленина в Кунгуре. Полицейские на основании медицинского освидетельствования установили факт опьянения и отстранили кунгурячку от управления машиной. Audi нарушительницы отправили на спецстоянку. Было возбуждено уголовное дело.