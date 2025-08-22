В Прикамье конфисковали Audi у нарушительницы ПДД

В Кунгуре 31-летняя местная жительница признана виновной в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудники ДПС остановили Audi под управлением фигурантки на ул. Ленина в Кунгуре. Полицейские на основании медицинского освидетельствования установили факт опьянения и отстранили кунгурячку от управления машиной. Audi нарушительницы отправили на спецстоянку. Было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил виновную к 200 часам обязательных работ, а также запретил ей заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Дополнительной мерой стала конфискация автомобиля нарушительницы.