В Прикамье конфисковали Audi у нарушительницы ПДД

В Кунгуре 31-летняя местная жительница признана виновной в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники ДПС остановили Audi под управлением фигурантки на ул. Ленина в Кунгуре. Полицейские на основании медицинского освидетельствования установили факт опьянения и отстранили кунгурячку от управления машиной. Audi нарушительницы отправили на спецстоянку. Было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил виновную к 200 часам обязательных работ, а также запретил ей заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Дополнительной мерой стала конфискация автомобиля нарушительницы.