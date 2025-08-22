Чтобы в пробках не стоять: автомобилистам напомнили об альтернативной дороге из Крыма на материк

Минтранс России рекомендовал автомобилистам, возвращающимся из Крыма, использовать трассу Р-280 «Новороссия» для выезда на материковую часть страны, чтобы избежать долгих очередей на Крымском мосту. В ведомстве предупредили, что в конце августа, когда завершается сезон отпусков, время ожидания на досмотре при пересечении моста может доходить до 4−5 часов.