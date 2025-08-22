Ричмонд
Чтобы в пробках не стоять: автомобилистам напомнили об альтернативной дороге из Крыма на материк

Минтранс России рекомендовал автомобилистам, возвращающимся из Крыма, использовать трассу Р-280 «Новороссия» для выезда на материковую часть страны, чтобы избежать долгих очередей на Крымском мосту. В ведомстве предупредили, что в конце августа, когда завершается сезон отпусков, время ожидания на досмотре при пересечении моста может доходить до 4−5 часов.

В Минтрансе заявили, что трасса Р-280 «Новороссия» — удобная альтернатива основному маршруту.

«Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4−5 часов», — сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Самыми загруженными днями считаются понедельник и четверг. В ведомстве напомнили, что трасса Р-280 «Новороссия» — удобная альтернатива основному маршруту.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак доехать до Крыма при перекрытии Крымского моста: альтернативный маршрут. Карта.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин разрешил открыть автотрассу А-289, которая соединит Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Новый 120-километровый участок обеспечит беспрепятственное движение от Санкт-Петербурга до Севастополя и поможет сократить время поездки из Краснодарского края в Крым.