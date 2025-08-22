Ричмонд
В Новосибирске замечено превышение формальдегида в воздухе

Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В воздухе Центрального и Железнодорожного районов зафиксировано превышение нормативных показателей по содержанию формальдегида. Информация предоставлена Западно-Сибирским УГМС.

Согласно сведениям, полученным от Службы мониторинга окружающей среды, в период с 20 по 21 августа концентрация формальдегида достигла 1,1 от предельно допустимой. В городах Искитим и Бердск аналогичных нарушений не выявлено.

Прогнозируется, что 22 августа погодные условия могут создать предпосылки для скопления вредных веществ в атмосфере. При этом общий уровень загрязнения воздуха, как ожидается, будет снижен. В связи с этим, жителям указанных районов рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в дневное время, и по возможности избегать интенсивных физических нагрузок. Также рекомендуется провести влажную уборку помещений и использовать очистители воздуха, если таковые имеются.