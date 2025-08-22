В Новосибирске замечено превышение формальдегида в воздухе

Прогнозируется, что 22 августа погодные условия могут создать предпосылки для скопления вредных веществ в атмосфере. При этом общий уровень загрязнения воздуха, как ожидается, будет снижен. В связи с этим, жителям указанных районов рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в дневное время, и по возможности избегать интенсивных физических нагрузок. Также рекомендуется провести влажную уборку помещений и использовать очистители воздуха, если таковые имеются.