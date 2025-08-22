Ричмонд
Минэкологии попыталось объяснить, зачем в Узбекистане вводят утилизационный сбор

Vaib.uz (Узбекистан. 21 августа). В Узбекистане планируется ввести утилизационный сбор для шести категорий отходов: батареек и аккумуляторов, использованных технических и пищевых масел, шин, транспортных средств, упаковки и стекла.

Источник: Vaib.Uz

Министерство экологии, охраны окружающей среды и климатических изменений разъяснило необходимость такого шага.

Зачем нужен сбор

Во многих странах предприятия обязаны перерабатывать и утилизировать отходы, возникающие при производстве товаров. В Узбекистане же пока такой нормы нет, что ухудшает экологическую ситуацию и вынуждает государство тратить дополнительные бюджетные средства на решение проблемы. Кроме того, международные конвенции и соглашения, к которым присоединился Узбекистан, требуют внедрения подобной системы.

При этом переработка многих категорий отходов — батареек, аккумуляторов, масел, шин, стекла и упаковки — требует сложных технологий и является низкорентабельной. Из-за этого отрасль остаётся слаборазвитой, хотя масштабы проблемы растут с каждым годом.

По официальным данным в стране ежегодно образуется 144 тыс. тонн электронных отходов, из них 30−35 тыс. тонн приходится на аккумуляторы и батареи. При этом к 2035 году объём электронных отходов увеличится ещё на 10 тыс. тонн из-за роста числа электромобилей.

Кроме того, пластиковые отходы составляют 1,8 млн тонн, стеклянные — 647 тыс. тонн, использованные масла — 250 тыс. тонн, резиносодержащие — 217 тыс. тонн. В целом на 75 промышленных полигонах страны уже накоплено 3,3 млрд тонн отходов на площади 9,5 тыс. га. Большая часть приходится на горнодобывающую и химическую промышленность.

Что изменится

При Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики будет создан специальный фонд с участием общественности. Предприятия, занимающиеся переработкой, смогут получать из него так называемые «зелёные субсидии». По расчётам министерства, это повысит инвестиционную привлекательность отрасли, создаст конкурентную среду и позволит увеличить ВВП на 12,7 млрд долларов.

В рамках проекта стоимостью 40 млн долларов планируется переработать более 100 тыс. тонн отработанных автомобильных шин. Из них будут получать каучуковую крошку, резиновую гранулу, стальную проволоку, текстильное волокно и продукты пиролиза, которые можно снова использовать в экономике.

Влияет ли это на цены?

Вопрос, который остался за рамками официальных объяснений, — как утилизационный сбор повлияет на цены для потребителей. Очевидно, что полностью избежать роста стоимости конечной продукции не получится. Производители будут включать затраты на сбор и переработку отходов в конечную цену товара. Это означает, что подорожать могут автомобили, аккумуляторы, масла, шины, а также продукция в упаковке из пластика или стекла.