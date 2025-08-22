Минэкологии попыталось объяснить, зачем в Узбекистане вводят утилизационный сбор

Вопрос, который остался за рамками официальных объяснений, — как утилизационный сбор повлияет на цены для потребителей. Очевидно, что полностью избежать роста стоимости конечной продукции не получится. Производители будут включать затраты на сбор и переработку отходов в конечную цену товара. Это означает, что подорожать могут автомобили, аккумуляторы, масла, шины, а также продукция в упаковке из пластика или стекла.