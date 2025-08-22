В США отменена угроза цунами после землетрясения в проливе Дрейка

Метеорологическая служба США сняла предупреждение о цунами, объявленное после мощного землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка.
«Угрозы цунами вследствие этого землетрясения больше нет», — следует из текста сводки Центра предупреждения о цунами при метеорологической службе США.
Уточняется, что сейсмический толчок был зарегистрирован в точке, удаленной на 706 километров в северо-западном направлении от аргентинского города Толуин (остров Огненная Земля). Глубина гипоцентра составила 10,8 километра.
Согласно тексту заявления, оценка уровня угрозы для отдельных стран находится под руководством национальных властей, которые также обладают полномочиями публиковать более точную информацию.
Ранее KP.RU информировал, что в проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,5. После подземных толчков в проливе появилась угроза возникновения цунами.