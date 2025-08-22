Судебные приставы Омска демонтировали незаконную кладовую в подъезде жилого дома

Судебные приставы ГУФССП России по Омской области исполнили решение суда о демонтаже незаконно возведенной кладовой, установленной на лестничной площадке между 6 и 7 этажами жилого многоквартирного дома в Советском округе Омска. Восстановлено право жильцов на свободное пользование общим имуществом.
Конфликт разгорелся после того, как один из собственников квартир самовольно установил перегородку, создав кладовое помещение в подъезде дома на улице 1-й Башенный переулок. Такие действия нарушили не только нормы жилищного законодательства, но и правила противопожарной безопасности. Представители управляющей компании ООО УК «Комфорт-14», действуя в интересах остальных жильцов, обратились в суд с требованием обязать владельца квартиры демонтировать незаконное сооружение.
Суд удовлетворил требования истца, обязав ответчика за свой счет демонтировать кладовую и привести помещение в первоначальный вид в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу. Однако должник длительное время игнорировал судебное решение, ссылаясь на попытки договориться с управляющей компанией или проблемы личного характера, включая конфликт с супругой, которая якобы препятствовала сносу конструкции.
Для стимулирования выполнения решения суда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности по статьям 17.15 КоАП РФ (невыполнение требований неимущественного характера), что повлекло наложение штрафов. Лишь после применения мер принудительного воздействия мужчина приступил к демонтажу кладовой.
Выезд судебного пристава на место подтвердил полное исполнение решения суда: перегородка демонтирована, а лестничная площадка приведена в исходное состояние. По факту завершения работ составлен акт, и исполнительное производство окончено.