Судебные приставы Омска демонтировали незаконную кладовую в подъезде жилого дома

Конфликт разгорелся после того, как один из собственников квартир самовольно установил перегородку, создав кладовое помещение в подъезде дома на улице 1-й Башенный переулок. Такие действия нарушили не только нормы жилищного законодательства, но и правила противопожарной безопасности. Представители управляющей компании ООО УК «Комфорт-14», действуя в интересах остальных жильцов, обратились в суд с требованием обязать владельца квартиры демонтировать незаконное сооружение.