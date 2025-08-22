Бомба замедленного действия: Life.ru узнал, чем опасна апельсиновая монодиета

Некоторые люди, начав монодиету на фруктах, начинают чувствовать себя хуже, но не придают этому значения, списывая всё на голод. Однако это может быть сигналом, что сердечно-сосудистая система или другие органы дают сбой из-за резкого изменения питания. В целом, как однократная чистка, если вы регулярно следите за своим организмом, такая диета может быть допустимой.